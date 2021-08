Er erfuhr es erst mit 11 - «Game of Thrones»-Star Kit Harington heisst gar nicht Kit

Bis er elf Jahre alt war, war sein Leben eine Lüge: Erst dann eröffneten Kit Haringtons Eltern ihm nämlich, dass er gar nicht so heisst. Kit ist bloss eine nicht sehr geläufige Kurzform seines eigentlichen Vornamens, den wir in dieser Folge von News Juice verraten. Also du kannst ihn eh auch ergoogeln, klar, aber wär super, wenn du das Video anklickst, wir werden nämlich nach Views bezahlt und es sind harte Zeiten. Aber nicht für dich: Du kannst nämlich Tickets für die Dua-Lipa-Show am 20. Mai 2022 im Zürcher Hallenstadion gewinnen. Wie das geht, erfährst du in dieser Episode – noch ein Grund also, sie dir gleich sofort zu geben. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)