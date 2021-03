Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gastronomie. Der Nationalrat fordert in einer am Mittwoch verabschiedeten Erklärung den Bundesrat auf, Gastrobetriebe am 22. März wieder zu öffnen. Der Unternehmer und Gastronom Rudi Bindella fordert den Bundesrat auf, die Stimme des Volkes ernst zu nehmen. Damit ist er nicht alleine.

(Video: Till Burgherr)