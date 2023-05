Die drei Geschwister Iman, Anas und Ayub sind mit ihrer Familie vom Irak in die Schweiz geflüchtet. Vier Tage lang waren sie in einem Lastwagen eingepfercht und hatten kaum Essen und Trinken. Auch wenn die Geschwister die Schweiz in der Zwischenzeit lieben, war die Ankunft ohne Sprachkenntnisse alles andere als einfach.

(Video: Janina Schenker)