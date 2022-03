Vor zwei Wochen sind die beiden Cousinen Diana und Valeria mit der kleinen Anastasia vom Krieg in der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Ein Zuhause haben sie bei Sandra und ihrer Familie in Reinach BL gefunden. Und nicht nur das, seit Montag sind die beiden als Lehrerinnen an der Primarschule Reinach angestellt.

(Video: aca)