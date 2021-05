Tix fürs Züri-Konzert - Geh dank News Juice zu Billie Eilish!

Easy Clickbait, der Titel der heutigen Folge von News Juice, aber: auch easy wahr. Wir hauen nämlich wirklich 1x2 Tix raus für Billie Eilishs Hallenstadion-Show vom 2. Juli 2022 – noch bevor der Vorverkauf angelaufen ist (und zwar via Insta, ab 20 Uhr). Ausserdem schmachten wir Ariana Grandes und Dalton Gomez’ ultrakitschige Hochzeitsfotos an und wollen uns mit dem neuen BTS-x-McDonald’s-Swag eindecken – wir brauchen einfach diesen Bademantel, okay? (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)