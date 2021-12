Mindestens ein Mal darfst du in diesem Jahr noch staunen. Dann nämlich, wenn du bei diesem Video hier auf den «Play»-Button drückst. Dann startet nämlich die letzte Folge von «Dies Das Ananas» 2021. Und diesmal wirds nicht nur seltsam oder lustig, sondern auch richtig romantisch. Aber zu viel wollen wir dir hier gar nicht verraten. Am besten, du guckst die letzten WTF-Videos des Jahres einfach an. Wir wünschen spannende Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/imgur)