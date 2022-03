Könnte es sein, dass du genau jetzt Bock auf ein paar Videoclips hast, die dich auf positive Art in Staunen versetzen und dir keine Katastrophen zeigen? Siehst du, das haben wir doch gedacht! Drum haben wir jetzt die neuste Ausgabe von «Dies Das Ananas» für dich am Start, der Show, die so ziemlich alles ausser tragisch und langweilig ist.

In dem Sinne wünschen wir dir spannende, interessante und vor allem erheiternde Unterhaltung!

(Video: P. Stirnemann/imgur)