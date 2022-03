Gina Lisa Lohfink will nach OP auf Onlyfans

Während der Paris Fashion Week versteckte Caro Daurs ihr blaues, geschwollenes Auge hinter XXL-Sonnenbrillen. Die 27-Jährige verletzte sich beim Sport und offenbart nun, wie es dazu kam. Gina-Lisa Lohfink hingegen hat nichts zu verstecken. Stolz präsentiert sie ihr neues F-Körbchen, das sich die 35-Jährige in der gleichen Klinik wie eine internationale Bekanntheit hat machen lassen. Tiefe Einblicke in sein Privatleben gibt auch Bill Kaulitz. In einer neuen Podcast-Folge von «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» sprach der 32-Jährige zum ersten Mal offen über sein Liebesleben. Und plaudert dabei über eine Affäre, die er mit seinem besten Freund hatte.