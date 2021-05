Dominic Stricker (18) strebte am Mittwoch am Geneva Open seinen zweiten Sieg auf ATP-Ebene an. Am Dienstag hatte er für eine Sensation gesorgt und gegen Marin Cilic gewonnen. Nun musste er gegen Marton Fucsovics ran. Zu Beginn des zweiten Satzes sorgte das Schweizer Mega-Talent mit einem Zauberschlag für grosse Begeisterung.