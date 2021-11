Gewalt-Szenen in Brasilien :

In Brasilien ist es nach Abpfiff der Erstliga-Partie zwischen Gremio Porto Alegre und Palmeiras São Paulo (1:3) zu sehr unrühmlichen Szenen gekommen. Fans der Heim-Mannschaft stürmten das Feld und richteten grossen Schaden an. Sie zerstörten beispielsweise die VAR-Ausrüstung. Palmeiras-Spieler Raphael Veiga brach laut Globoesporte ein Interview auf dem Rasen ab, die Gäste-Delegation zog sich in den Stadiontunnel zurück. Auf der Tribüne prügelten sich die Fans.