Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg spendet 100’000 Euro aus ihrer Stiftung für eine faire Verteilung der Corona-Impfstoffe. «Die internationale Gemeinschaft muss mehr tun, um die Tragödie der Impfstoff-Ungerechtigkeit zu bekämpfen», sagte die 18-Jährige am Montag auf einer Corona-Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.