Blutergüsse und Pflaster: Grosse Sorge um Supermodel Bella Hadid!

Heute in News Juice: Model Bella Hadid hat erschreckende Bilder von sich gepostet, die bei ihren Fans Sorge um ihren Gesundheitszustand ausgelöst haben. Justin Bieber wurde derweil mit Sternchen im Gesicht erwischt. Hat sich der Superstar jetzt etwa auch sein Antlitz tätowieren lassen? Und Jennifer Lopez heisst seit diesem Sommer bekanntlich Affleck. Nun hat sich die Sängerin in einem Interview zur Kritik an ihrer Namensänderung geäussert.