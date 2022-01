40 kranke Rekruten in der ersten Woche in der Kaserne Chur. Laut einem Rekruten sind sie wegen der mangelnden Hygiene in der Küche erkrankt. Die Armee bestätigt mangelnde hygienische Zustände in der Küche und entlässt den Küchenchef fristlos. Die Rekruten haben sich laut dem Sprecher allerdings lediglich einen Virus eingefangen und seien nicht wegen des Essens erkrankt.