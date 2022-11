Schlüpfriges Geständnis: Gülsha Adilji hatte Sex im Hammam!

Heute in den News der Schweizer Moderatorinnen, die sich an öffentlichen Orten vergnügen, Ex-DSDS-Kandidatinnen, die für Erotikplattformen Sextapes drehen und kleinen Schwestern, die ihre kickenden Brüder vermissen: Gülsha Adilji hat in ihrem Podcast verraten, wo sie in aller Öffentlichkeit schon mal Sex hatte. Melody Haase, die schon bei Dieter Bohlen vorgeträllert hat, wollte mit Nacktmodel Micaela Schäfer ein Sextape aufnehmen. Das hat sie auch getan, hatte davor aber etwas Schiss. Und Harper Beckham, die kleine Schwester von Davids Fussball spielendem Sohn Romeo, vermisst ihren in den Niederlanden weilenden, grossen Bruder. Deshalb hat sie ihm einen zuckersüssen Brief geschrieben.