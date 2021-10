Johnson & Johnson in der Schweiz :

Seit Mittwoch wird der Janssen Impfstoff von Johnson & Johnson im Kanton Aargau verimpft. Weitere Kantone ziehen in den kommenden Tagen nach. Nicht nur Allergiker, die auf eine Impfung mit Pfizer und Moderna bisher verzichten mussten, freuen sich auf den Impfstoff, auch mRNA-Skeptiker trauen dem Vektorimpfstoff eher. Doch was sind wirklich seine Vor- und Nachteile? Die leitende Ärztin des Swiss Tropical and Public Health Institute klärt im Video auf. (Video: Lena Wilczek)