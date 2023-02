In der Stadt Luzern wurde am Donnerstag die Fasnacht-Saison eröffnet. Neben dem Urknall und den Narren sind auch Guggen aus der ganzen Schweiz vertreten. Mit ihrer Musik treffen sie jedoch nicht den Geschmack aller. Reporterin Anja wollte von den Fasnächtlern wissen, was es mit den Guggen auf sich hat.