An seinem 30. Geburtstag :

Justin Murisier feiert am Renntag in Adelboden seinen 30. Geburtstag. Die Fans gratulieren ihm mit einem Ständchen. Der Rennfahrer ist im Interview darüber sehr glücklich. Es hätte nicht besser sein können. Nach dem ersten Lauf lag Murisier ausserdem auf einem Platz in den Top 7.