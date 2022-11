Fussball-WM 2022: Hat sich Katar die royalen Freundschaften verspielt?

Am Sonntag startet im Wüstenstaat Katar die Fussballweltmeisterschaft 2022, nicht ohne kritische Nebengeräusche. Und da aus Europa auch einige Nationalmannschaften aus Monarchien teilnehmen, geht «Royal Express» diesmal mit einer Spezial-Sendung der Frage nach, welche Royals die WM besuchen und welche das Grossereignis boykottieren. Ausserdem werfen wir einen Blick auf mysteriöse Geldzahlungen, die aus dem vorderasiatischen Emirat an die britische Krone geflossen sein sollen. Und obwohl die Welt so rund wie ein Fussball ist, dreht sich hier nicht alles nur ums Leder, das ins Eckige muss. Aus dem Schwedischen Königshaus gibt es nämlich News zu Kronprinzessin Victoria und ihrem Mann Prinz Daniel, und schliesslich feierte das bhutanische Regentenpaar diese Woche ein wichtiges Fest.