Happige Vorwürfe am TV :

Jetzt in den News ehemaliger Promi-Paare, die sich öffentlich zwar nicht mehr zoffen wollten, es aber trotzdem noch tun: Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht erhebt in seiner TV-Show «Diese Ochsenknechts» schwere Vorwürfe gegen seine Ex Yeliz Koc und behauptet, das Playboy-Model habe sein Leben zerstört.