Thun BE :

Am 10. April 1967 hat sich eine mysteriöse Nachricht einer Schweizer Nachrichtenagentur verbreitet. In einem alten Haus bei Thun, in dem drei Frauen wohnten, trug sich Aussergewöhnliches zu. Ein Parapsychologe erklärt, wer hinter dem Spuk steckt.

(Video: 20min/Valeria Mazzeo)