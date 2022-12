Abigail Kinoiki Kekaulike Kāwananakoa: Hawaii trauert um seine letzte Prinzessin

In der aktuellen Folge Royal Express freuen wir uns über die diesjährigen Weihnachtskarten der europäischen Königshäuser. Besonders interessant: Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich im sommerlichen Outfit. Im Grossherzogtum Luxemburg weht hingegen ein anderer Wind: Eine Angestellte erhebt schwere Mobbingvorwürfe gegen die Grossherzogin Maria Teresa. Und sie ist bei weitem nicht die einzige Mitarbeitende. In den USA tut sich in königlicher Hinsicht ebenfalls viel: Während man sich in Hawaii von der «letzten Prinzessin» verabschiedet, sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan in Montecito mit dem letzten Teil ihrer Netflix-Doku für Furore.