Davyd Barandun checkt als Verteidiger vom HC Davos normalerweise seine Gegner auf dem richtigen Eis. Der Eishockey-Profi ist aber auch Gamer und will sich auch virtuell in «NHL 22» für den eSpengler-Cup qualifizieren. Am Samstag ab 16 Uhr spielt er live hier auf 20 Minuten seine Qualifikation und wir haben schon jetzt mit ihm geredet.

(Video: Marc Gerber)