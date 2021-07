Flugzeugabsturz in Russland :

Ein Flugzeug des Typs Antonov An-26 zerschellt in Russland an einer Felswand.

Die Maschine war im Landeanflug auf die Kleinstadt Palana, auf der Halbinsel Kamtschatka.

An Bord des Flugzeugs waren 22 Passagiere und sechs Crewmitglieder.