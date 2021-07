Genau in dem Moment als ein junger Mann aus der Kanalisation klettern will, fährt ein Auto über den Schacht. Der Schachtdeckel wird heruntergedrückt und wirbelt durch die Luft. Der Autofahrer bemerkt anscheinend nichts und fährt weiter. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der junge Mann zurück in den Schacht. Er hat nicht überlebt.