Heute in den News aus Regionen, in denen der Wurm im tief verschneiten Winter ist: Über-Model Heidi Klum hat die Feiertage mit ihrem Mann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill im amerikanischen Schnee verbracht. Eines der von Heidi aus ihren Skiferien geposteten Videos erinnert ihre Fans allerdings an vergangenen Herbst.