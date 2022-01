Heidi Klum rappt in ihrem Song mit Snoop Dogg

Für die kommende Staffel «Germany's next Topmodel» begab sich die 48-Jährige selbst ins Tonstudio, um den Titelsong zur Sendung aufzunehmen. Als Unterstützung kam Rap-Legende Snoop Dogg mit. Zayn Malik hingegen konzentriert sich scheinbar gerade auf sein Liebesleben. Der Musiker wurde auf einer Dating-App gesichtet, die «für alle Leute gedacht ist, die Singles in Übergrösse lieben». «Britain’s Got Talent»-Kult-Juror Simon Cowell schwebt schon auf Wolke sieben und soll mit seiner Freundin nun den nächsten Schritt in Richtung Eheleben wagen wollen.