Heidi Klum steigt ins deutsche Cannabis-Geschäft ein

In Deutschland wittert das Model ein dickes Geschäft. Heidi Klum will nämlich ins Cannabis-Business einsteigen – und zwar gemeinsam mit ihrem neuen Kumpel, Rapper Snoop Dogg. Währenddessen setzt Brooklyn Beckham neue Frisuren-Trends: Seit neustem trägt er den Schriftzug «Just Married» in Leuchtfarben auf seinem Hinterkopf. Und Model Lena Gercke sorgt mit Babygerüchten aktuell für Schlagzeilen. Sie soll ihr zweites Kind erwarten.