Shooting mit den Klums: Heidi und Leni zeigen sich zusammen in sexy Dessous

Heute in den News der leicht bekleideten Models, schwer zu erkennenden Superstars und Schauspieler, die keine Stuntmen brauchen: So sexy haben wir Modelmama Heidi Klum (49) und ihre Tochter Leni (18) noch nie zusammen gesehen, Die beiden sind nämlich die neuen Markengesichter einer renommierten italienischen Unterwäschefirma. Zwei Mal hinschauen müssen wir auch bei den neuesten Paparazzi-Bildern eines musizierenden Hollywood-Stars, den wir kaum wiedererkannt haben. Wer könnte das wohl sein? Und apropos Hollywood-Star: Tom Cruise ist ja bekannt dafür, viele Stunts in seinen Filmen selber zu vollziehen. Was der Schauspieler angeblich aber für seinen nächsten Film geplant hat, dürfte ein absoluter Rekord-Stunt werden.

(Video: P. Stirnemann/J. Willi)