Erdbeben in Haiti :

Mindestens 1400 Personen kamen bei einem Erdbeben in Haiti am Samstag ums Leben - Wegen eines Tropensturms verschlimmert sich die Situation weiter. Aus Angst vor Nachbeben trauen sich viele nicht zurück in ihre Häuser. Die Menschen harren lieber im Sturmregen aus.



(Video: Celine Krapf, Philip Salzmann)