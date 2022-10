Halloween-Party: Hexen, Helden und Gladiatoren - so spuken die Promis durch Zürich

Der Partyveranstalter Reto Hanselmann lehrte die Prominenz ein Mal mehr das Fürchten. Denn wenn er zu seiner legendären Halloween-Party «Season of the Witch» lädt, kommen sie alle. Nach einer zweijährigen Corona-Pause wird in diesem Jahr endlich das 10-jährige Jubiläum nachgeholt. Mit Horror-Clown, Spinnennetz und gruseligen Gestalten liess sich der Gastgeber wieder einiges einfallen. Aber auch die Stars haben sich für die diesjährige Ausgabe kostümtechnisch richtig ins Zeug gelegt.