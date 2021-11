News Juice: Bescheuertes Trash-TV mit Erkan Akyol auf 3+ – «Hey Bachelor, was soll der Scheiss eigentlich?»

Hey, we get it: Nach zehn Jahren «Der Bachelor» locken ein paar Augenaufschläge und Zungenküsse niemanden mehr vor den Trash-TV. Aber was bisher in der Jubiläumsstaffel der 3+-Kuppel- und Kopuliershow geboten wird, um auf Biegen und Brechen für Drama zu sorgen, ist nicht mehr einfach nur billig und awkward, sondern richtiggehend abstossend und bescheuert. Das News-Juice-Team schüttelt den Kopf ob der üblen Frauenfeindlichkeit, die die unpassend als Ladys bezeichneten Kandidatinnen ihren Mitbewerberinnen gegenüber an den Tag und die Nacht legen. Und ruft aus beim jeglicher Logik und Nachvollziehbarkeit entbehrenden Subplot mit dem Maulwurf, den Erkan Akyol bei den Frauen eingeschleust haben will. Also wirklich, Bachelor, was soll der Scheiss eigentlich? (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)