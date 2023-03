Eishockey-Playoffs: Servette-Goalie Robert Mayer mit Goalie-Goal

Servettes Torhüter Robert Mayer hat am späten Sonntagabend etwas geschafft, was vor ihm erst zwei Keeper in der Schweiz erreichten: Der 33-Jährige erzielte zum 5:2-Endstand gegen Servette ein Goalie-Goal. Die Luganesi hatten ihren Keeper aus dem Tor genommen und waren mit sechs Feldspielern angestürmt, das nutzte Mayer aus. Vor dem Tschechen gelang dieses Kunststück seit Einführung der Playoffs 19985/86 nur Ari Sulander (ZSC) und Marco Bührer (SCB).