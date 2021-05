«100 Prozent besonders» - Hier knackt Lewandowski Müllers Uralt-Rekord Sekunden vorm Abpfiff

Weltfussballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist seit seinem Treffer gegen den FC Augsburg am Samstag alleiniger Rekordtorschütze in einer Bundesliga-Saison. Mit Tor Nummer 41 hat er eines mehr erzielt als Gerd Müller. Der heute 75-jährige Müller hatte die alte Bundesliga-Bestmarke in der Spielzeit 1971/72 aufgestellt. Natürlich ist er so auch zum sechsten Mal als Torschützenkönig der Fussball-Bundesliga ausgezeichnet worden. «Das war zu 100 Prozent ein besonderer Moment, wahrscheinlich ein historischer Moment», sagte Lewandowski. Und Hansi Flick meinte nach seinem letzten Spiel als Bayern-Coach: «Ich bin mächtig stolz. Es war mir ein sehr grosses Vergnügen, diese Mannschaft begleitet zu haben.»