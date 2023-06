Simon Ehammer gewinnt als erster Schweizer ein Diamond-League-Meeting

Was für eine Leistung: Simon Ehammer war am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting in Oslo im Weitsprung der Beste. Er deklassierte die Konkurrenz und erreichte mit 8,32 Metern den zweitbesten Wert seiner Karriere. Besonders: Noch nie schaffte es ein Schweizer vor Ehammer einen Wettkampf bei einem Diamond-League-Meeting zu gewinnen. Bisher gelang dies erst mit Ajla del Ponte, Lea Sprunger und Nicole Büchler drei Schweizerinnen. Marquis Dendy wurde Zweiter, Miltiadis Tentoglou Dritter.