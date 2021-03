Was für ein Riesen-Bock des Nati-Stars Granit Xhaka! Im Spiel zwischen Arsenal und Burnley verschuldet der Schweizer das Gegentor. Ja, er schenkt es Burnley regelrecht. Nach einem Pass des Arsenal-Goalie Bernd Leno wollte Granit Xhaka den Ball aus dem Strafraum spielen, schoss stattdessen aber Burnley-Stürmer Chris Wood an, von dessen Hüfte der Ball zum Ausgleich ins Tor sprang. Auf Instagram hat sich Xhaka zum Fehler gemeldet. Er schreibt: «Der Fehler tut mir sehr leid. So ist Fussball, ich bin gerade genau so frustriert wie ihr.»