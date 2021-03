Manchester United hat einen Sieg gegen die AC Milan im Achtelfinal der Europa League in letzter Sekunde verspielt. Der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer glich am Donnerstag den Treffer des 18-jährigen Amad Diallo (50. Minute) in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) aus. Hier gibt es die Höhepunkt des Europa-League-Achtelfinal.