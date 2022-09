Der FC Schaffhausen empfing am Freitagabend den FC Aarau zum Duell. Bastian Conus brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Der FC Schaffhausen erspielte sich ebenfalls gute Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. In der Nachspielzeit nutzte Varol Tasar dann einen Konter der Aarauer und traf mit einem schönen Schlenzer zum 2:0-Schlussstand für den FC Aarau. Diese sind nun Tabellenführer in der Challenge League – zumindest bis Sonntag. Dann kann Lausanne-Sport wieder auf Platz 1 klettern.