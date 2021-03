Roman Josi gelingt beim 3:2-Sieg seiner Nashville Predators gegen Dallas ein bedeutender Treffer. Er schliesst nämlich damit zu Mark Streits Punkterekord in der Regular Season der NHL auf. Es war sein 434. Skorerpunkt. Nach der Partie meinte er gegenüber verschiedenen Medien: «Das ist eine Riesenehre für mich.» Und: «Mark und ich sind richtig gute Freunde.» Für seine 113 Tore und 321 Assists brauchte Josi 662 Partien. Streit kam in 786 Partien auf 96 Tore und 338 Assists. Der Schweizer NHL-Star darf sich also freuen. Nicht nur wegen seinem 434. Punkt. So ist Nashville auch auf Playoff-Kurs.