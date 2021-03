In Doha kehrt Roger Federer nach mehr als einem Jahr Verletzungspause auf die ATP-Tour zurück. Wie von 20 Minuten gemutmasst tut er das mit einem neuen Schuh-Modell der Schweizer Marke On. Während Trainingsessions war der erste Tennis-Schuh des Schweizer Herstellers nun komplett und nicht mehr in Tarnfarben zu sehen. Der «Maestro» selber sagt: «Ich habe jetzt hier in Doha mit einem On-Schuh trainiert, mal schauen, ob ich am Dienstag auch damit spiele. Bis jetzt fühlt er sich perfekt an. Es ist noch ein Prototyp. Eine spannende Sache.» (Video: federerized via Instagram)