Eklat am French Open? :

In der dritten Runde des French Open will Federer-Gegner Dominik Koepfer zu Beginn des vierten Satzes nicht wahrhaben, dass seine Rückhand im Aus gelandet ist. Also überprüft er selber den Abdruck und spuckt auf den Platz. Vom Schiedsrichter erhält er dafür einen Punktabzug. (Video: SRF)