Was für ein Schreck-Moment in der Moto2! Nachdem beim Rennen im portugiesischen Portimão plötzlich der Regen einsetzte, stürzte die gesamte Spitze des Feldes und sorgte für spektakuläre Crash-Szenen. Elf Piloten stürzten mit Höchstgeschwindigkeit, worauf die rote Flagge sofort gezückt wurde. Die Entwarnung kam kurze Zeit später: Alle Fahrer waren bei Bewusstsein. Trotzdem durften sie nach dem Sturz nicht an den Re-Start gehen, weil sie ihre Motorräder nicht vorschriftsgemäss innert fünf Minuten nach dem Crash ohne Abkürzung wieder in die Boxengasse befördert hatten.