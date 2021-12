Lara Gut-Behrami hatte am Samstag in St. Moritz den Super-G gewonnen, am Sonntag wollte sie nachlegen. Die Tessinerin war schnell unterwegs, doch dann verlor sie die Kontrolle und stürzte. Sie durchschlug die Fangnetze – und blieb liegen. Man musste sich Sorgen um die 30-Jährige machen. Doch nach einer gefühlten Ewigkeit konnte sie aufstehen und alleine ins Ziel fahren – Entwarnung!