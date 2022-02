Mit einem unfassbaren Solo-Lauf dribbelt sich Kylian Mbappé in der Nachspielzeit durch die Defensive von Real Madrid und schiebt dann trocken ein zum 1:0-Siegtreffer für PSG in allerletzter Sekunde. Der französische Weltmeister belohnt sich damit für eine überragende Leistung in einer Partie, bei der PSG klar die bessere Mannschaft war und sich nun mit einem kleinen Polster ins Rückspiel nach Madrid reisen kann.