Hier trifft Nati-Star Breel Embolo wunderschön per Fallrückzieher

Die Gladbacher erwischten einen Traumstart im Spiel gegen Wolfsburg (3:1). Nach dem Prestigeerfolg gegen Dortmund traten die Gladbacher mit jeder Menge Selbstvertrauen an und setzten die Hausherren sofort unter Druck. Der Lohn: Schon in der fünften Minute ging die Borussia in Führung. Hofmann bediente Denis Zakaria mit einer Ecke am Sechszehner, der Schuss des Schweizers wurde zur Vorlage für Embolo, die dieser mit einem herrlichen Fallrückzieher verwertete. Die Folge: Twitter-User feierten die Nati-Stars ab. Zakaria wurde als «Messi» bezeichnet, Embolo als «Lukaku» und «Lewandowski».