Fake Make-over: Hier verarscht dich Lena Meyer-Landrut!

Heute in den News der Gitarristen in Weihnachtsstimmung, Sängerinnen mit vermeintlich neuen Fritten und Bücher schreibenden Models, die sich erstmals mit Komikern in der Öffentlichkeit zeigen: Tom Kaulitz hat (fast) alles, doch ihm fehlt in der Weihnachtszeit etwas ganz Wichtiges unter der kalifornischen Sonne. Lena Meyer-Landrut hingegen zeigt sich auf TikTok so, wie sie nicht ist, und bei Emrata und ihrem Vielleicht-Freund Pete Davidson deutet immer mehr auf eine Beziehung hin. Jetzt haben sich die beiden erstmals öffentlich zusammen gezeigt. Wo, das erfährst du in der 200. Ausgabe von «Daily News Juice».