Der US-amerikanische Nationalspieler Jordan Siebatcheu spielte zuletzt mit seinem Land gegen Mexiko in der WM-Quali. Die Partie ging 0:0 aus. Damit machen die beiden Länder einen kleinen Schritt in Richtung WM in Katar. Dennoch: YB-Stürmer Siebatcheu wird sich nerven, vergab er doch eine Top-Chance kläglich.