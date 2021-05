So hat er sich das nicht vorgestellt :

Am Geneva Open trat der Maestro gegen Pablo Andujar an. Nach einem sehr schwachen Start drückte er im zweiten Satz aufs Gas. Doch gegen Ende wurde der Spanier wieder stärker. Die Folge: Der 39-jährige Schweizer verlor in Genf seine erste Partie. Zuvor machte es Dominic Stricker besser. Das junge Mega-Talent besiegte überraschend den Kroaten Cilic.