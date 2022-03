South Brunswick, New Jersey :

Diese dramatischen Bodycam-Aufnahmen in South Brunswick, New Jersey, zeigen wie ein Vater sein Kind aus dem zweiten Stock eines Hauses wirft und es in den Armen eines Polizeibeamten landet. Kurz darauf springt der Vater selbst hinaus. Die Polizei teilte mit, dass sowohl das dreijährige Kind als auch der Vater nur leichte Verletzungen erlitten haben.

(Video: Thomas Sennhauser)