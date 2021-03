Drei Tore von Mittelfeldspieler Mislav Orsic haben das Aus der Tottenham Hotspur im Achtelfinal der Fussball-Europa-League gegen Dinamo Zagreb besiegelt. Die Kroaten machten am Donnerstag beim 3:0 (2:0, 0:0) nach Verlängerung die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel beim Team von Trainer Jose Mourinho wett. Orsic schoss Dinamo mit seinen Toren in der 62. und 82. Minute in die Verlängerung, um dort nach 106 Minuten mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung zu sorgen. Erst vor wenigen Tagen war Dinamo-Trainer Zoran Mamic zurückgetreten, nachdem er wegen Betrugs inhaftiert worden war. Damir Krznar hatte ihn auf der Trainerbank ersetzt.