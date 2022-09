In St. Moritz GR fand am Samstagabend im Rahmen des Running Festivals eine Drohnenshow statt. Am Freitag davor gab es das «Race for the Cure» um den St. Moritzersee. Dabei handelt es sich um ein Charity-Event, der sich in Form von Lauf- und Wanderveranstaltungen für Brustkrebspatientinnen weltweit einsetzt. Bei dem Rennen wurden Gelder gesammelt und die Drohnen machten dann mit entsprechenden Symbolen auf den Charity-Event aufmerksam.